Ветерану Константину Дербакову присвоили звание почетного гражданина Подольска

Константин Гаврилович был призван в армию за месяц до начала войны. За годы службы он прошел путь от солдата до командира орудия, сражался в Венгрии, участвовал в боях на озере Балатон и встретил День Победы в Будапеште. Несмотря на ранение, он остался в строю и продолжал защищать Родину.

После окончания войны Константин Дербаков вернулся в родной Мариуполь, где его ждала большая семья. В 1950-х годах он переехал в Тульскую область, где работал токарем на строительстве завода, а затем возглавил отделение газовой службы. Позже ветеран обосновался в Подольске, где продолжил трудовую деятельность.

За свои заслуги перед Родиной Константин Гаврилович был удостоен множества наград, включая ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медаль Жукова и орден Трудовой Славы III степени.

«Жизненный путь Константина Гавриловича — пример мужества, трудолюбия и беззаветного служения своей Родине. Всего в текущем году 21 ветеран Великой Отечественной войны будет удостоен звания почётного жителя Подольска», — отметил Григорий Артамонов.