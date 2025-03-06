Ветерану Кларе Серегиной в Лосино-Петровском вручили медаль к 80-летию Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Лосино-Петровский продолжаются мероприятия, посвященные чествованию ветеранов. Заместитель главы городского округа Валентина Тропанец совместно с начальником окружного управления социального развития № 7 Олесей Савицкой поздравили труженицу тыла и ветерана педагогического труда Серегину Клару Николаевну.

Клара Николаевна — человек с удивительной судьбой. Родившись в семье преподавателя и смотрителя училищ Пензенской области, она уже в 15 лет начала свою педагогическую деятельность, работая пионервожатой в детском доме. После окончания педагогического университета Клара Николаевна посвятила свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. Она трудилась в школах при посольствах РФ, школе-интернате МИД РФ, а с 1972 года до выхода на пенсию преподавала в средней школе № 1 города Лосино-Петровский.

В рамках поздравления Кларе Николаевне вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятный подарок от главы городского округа Сергея Джеглава.

Представители администрации округа отметили, что крайне важно помнить о героях, которые сделали возможным нашу жизнь сегодня.