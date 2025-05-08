Ветерану из Серпухова присвоили звание «Почетного гражданина Московской области»

В преддверии 80-летия Победы врип главы Серпухова Алексей Шимко и вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева навестили ветерана Великой Отечественной войны Николая Козлова. Они поздравили выдающегося жителя округа с наступающим праздником и вручили знак «Почетного гражданина Московской области».

Николай Козлов — почетный гражданин Серпухова, кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена «Слава» III степени, ордена Отечественной войны I и II степени, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева Людмила Болатаева передала ветерану звание «Почетного гражданина Московской области».

Николая Козлова также поздравили депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, депутат окружного Совета депутатов Ольга Ковшарь, благочинный серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Старовойт, руководитель патриотического направления движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников и директор по взаимодействию с органами власти Евгений Михальченко, президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов, общественная организация «Русич», ветераны специальной военной операции и представители силовых структур.

На фасаде дома Николая Козлова разместили именную табличку. Алексей Шимко пожелал ветерану здоровья и благополучия.