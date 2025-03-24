Ветерану из Одинцова вручили портрет в честь 80-летия Победы

Вениамин Григорьевич был призван на 1-й Белорусский фронт, где служил в войсковой разведке. Его военная карьера началась в должности младшего лейтенанта — переводчика второго разряда. Он занимался переводом важной документации и участвовал в допросах.

Стоит отметить, что за проявленное мужество и стойкость в боях, особенно во время отражения контратаки противника на территории Польши, Вениамин Григорьевич был награжден медалью «За боевые заслуги». Его боевой путь не ограничивался лишь одной операцией. Вениамин Григорьевич участвовал в значимых событиях той войны, таких как Висло-Одерская наступательная операция, освобождение Варшавы, Берлинская операция и, наконец, взятие Берлина. Самоотверженность и смелость позволили ему дойти до конца войны, завершив ее в звании капитана.