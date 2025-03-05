Ветерану из Истры Михаилу Демину вручили медаль к 80-летию Победы

Ветерана Великой Отечественной войны Михаила Демина наградили в палате Истринской клинической больницы. В 1956 году он принимал участие в подавлении восстания против просоветского режима в Венгрии, поэтому мужчину приравняли к участникам Великой Отечественной войны.

Ветеран должен был получить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Эта награда учреждена в прошлом году Указом Президента. На ее лицевой стороне — фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом. Юбилейные медали получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

К сожалению, вручить ее в домашних условиях не получилось — Михаил Дмитриевич находился в стационаре. Но теперь медаль у него. Также и другие ветераны получили награды, кто у себя дома, а кто на праздничном концерте в Истринском Доме культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана из Коломны Алексея Орлова с 99-летием.