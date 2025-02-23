Андрей Воробьев поздравил ветерана из Коломны Алексея Орлова с 99-летием

Алексею Ивановичу Орлову из Королева исполнилось 99 лет. С этим событием ветерана поздравил глава Московской области Андрей Воробьев.
«От всей души поздравляю Алексея Ивановича с днем рождения и желаю бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия!» — сказал Воробьев.
Детство и юность Орлов провел в Вологодской области. Когда началась война, вместе с другими ребятами Алексей работал в колхозе. Его старший брат Александр и все мужчины ушли на фронт, а женщин забрали копать окопы и противотанковые рвы. Тогда на хозяйстве остался Алексей и его отец, который из-за инвалидности не подлежал призыву.
Будучи девятиклассником, в 1943 году Орлов получил повестку и отправился на фронт, где служил в составе 139-го зенитно-артиллерийского дивизиона Северного флота на Кольском полуострове. Несмотря на постоянный холод и метели, он стойко защищал важную базу Северного полюса — Полярный. Впоследствии Алексей получил медаль «За оборону Советского Заполярья».
После войны Орлов отучился в военно-морском училище в Ленинграде, а затем — более 20 лет служил на Тихоокеанском флоте, дослужившись до звания капитана первого ранга.
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