Ветерану Ивану Шестопалову присвоили звание почетного гражданина Подольска

В преддверии Дня Победы первый заместитель главы муниципалитета Владимир Кравцов вместе с юнармейцами и молодогвардейцами навестил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шестопалова. В ходе встречи ему вручили знак Почетного гражданина городского округа Подольск, а также часы и подарки от партии «Единая Россия».

Иван Шестопалов был еще подростком — ему едва исполнилось 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Через три года он был призван на фронт и провел семь лет службы на Балтийском флоте, где служил на тральщике — небольшом, но очень важном корабле, который занимался обнаружением и уничтожением морских мин, обеспечивая безопасность флота.

После демобилизации Шестопалов остался в Подольске, где работал на заводе имени Орджоникидзе, а затем на АТП-6, внося свой вклад в восстановление и развитие страны. За свою доблестную службу он был награждён множеством орденов и медалей, включая медаль «За победу над Германией».

Ранее глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов также посетил ветерана и вручил ему памятную медаль, учрежденную президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Великой Победы.