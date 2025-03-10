Ветерану Галине Гришуновой в Звенигороде вручили медаль к 80-летию Победы

Ветерану Великой Отечественной войны Галине Гришуновой недавно исполнилось 88 лет, и в честь 80-летия Победы она получила юбилейную награду. Медаль вручили депутат округа Владимир Любовицкий и сотрудники территориального управления Звенигорода.

Когда началась Великая Отечественная война, Галине было всего шесть лет. В то время ее семья жила в селе Дорохово, где девочка воспитывалась вместе с братом и двумя старшими сестрами. Отец Галины получил инвалидность на работе и не пошел на фронт, что, по ее словам, помогло сохранить жизнь их семье в те страшные годы.

Галина хорошо помнит день казни Зои Космодемьянской, который произошел 29 ноября 1941 года. Она стала свидетелем этого трагического события, видела, как Зою вывели на мороз, избивали и казнили.

Когда началось контрнаступление советских войск в битве за Москву, один из немецких солдат заявил, что жителей деревень собираются отправить в концлагерь. Отец Галины, стремясь уберечь семью, не стал ждать утра и собрал всех, ночью они уехали и чудом остались живы. Однако вернувшись в родное село, обнаружили, что от их дома осталась лишь труба — все было сожжено.

После войны Галина Григорьевна продолжила трудовую деятельность в Кунцеве, работая в горкоме комсомола, а затем на производстве, где изготавливали кукурузные палочки. А в 46 лет она перебралась в Звенигород и долгое время жила на улице Герцена, работая в Звенигородском филиале Красногорского колледжа до 75 лет.