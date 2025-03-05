Ветерану Галине Гришуновой из Звенигорода вручили медаль к 80-летию Победы. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего шесть лет.

Семья Гришуновой жила в подмосковном поселке Дорохово. Ее отца не взяли на фронт из-за травмы, полученной на производстве.

«Благодаря ему мы остались в живых», — пояснила ветеран.

Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики выгнали всех жителей населенного пункта из домов на мороз. Люди грелись в заброшенных зданиях, а в жилище Гришуновых военные обустроили штаб.

Пожилая женщина призналась, что очень хорошо помнит казнь Зои Космодемьянской 29 ноября 1941 года. Галина Григорьевна видела, как партизанку вывели на мороз, а затем убили.

Когда во время Битвы за Москву началось контрнаступление советских войск, один из немцев сообщил, что жителей деревень отправят в концлагерь. Отец Гришуновой принял решение срочно вывезти семью. Когда они вернулись в поселок, их дом оказался сожжен.

После войны Галина Григорьевна работала на производстве. В 46 лет она переехала в Звенигород и трудилась в филиале Красногорского колледжа. Два года назад ветерану предоставили новую квартиру после того, как ее старый дом снесли. Гришуновой сейчас помогают дочь и внуки.

Юбилейную медаль ветерану вручили депутат Одинцовского городского округа Владимир Любовицкий и сотрудники территориального управления Звенигород. Галина Григорьевна поблагодарила их за награду и участие в ее жизни.