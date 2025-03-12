Ветерану Евгению Слядневу в Коломне вручили медаль к 80-летию Победы

Евгению Слядневу было всего 16 лет, когда началась война. В октябре 1941 года его родной город — Бердянск — захватили немецкие оккупанты. Молодежь насильно угоняли на работы в Германию. Евгению удалось сбежать, и 32 дня он добирался окольными путями домой. В 1943 году Бердянск освободили, и Евгения призвали в Красную армию. В составе 2-го Украинского фронта он воевал на территории Венгрии, участвовал в форсировании притока Дуная — реки Чепель-Дунааг.

В ноябре 1944 года Евгений Павлович был награжден медалью «За отвагу». Позже, под Будапештом, получил тяжелое ранение. День Победы встречал в Днепропетровске. Ветеран также имеет медали «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и орден Отечественной войны первой степени.

Ирина Дмитриева подчеркнула, что героизм и самоотверженность ветеранов — пример истинного патриотизма и любви к Отечеству. «Искренне благодарим каждого участника событий 80-летней давности за мужество, стойкость и верность Родине», — сказала она.

В городском округе проживают 540 ветеранов Великой Отечественной войны. Всем им вручат юбилейные медали до 9 мая.