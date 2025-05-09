Ветерану Евгению Нижнику присвоили звание почетного гражданина Раменского

Евгений Нижник родился 19 сентября 1926 года. Война началась, когда он еще учился в школе. В 1942 году юноша пошел работать на военный завод, трудился по 12 часов. Евгений очень хотел попасть на фронт, поэтому раздобыл справку, что он ученик токаря. Юношу отправили учиться в Самарканд. Ему довелось много летать и работать инструктором для иностранных экипажей. Евгений Нижник — прекрасный педагог, 15 лет он трудился в Ильинской школе № 26.

Ко Дню Победы для почетного гражданина Раменского муниципального округа творческий коллектив исполнил фронтовые песни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.