Ветерану Евгении Белоноговой вручили знак почетного гражданина Ленинского округа

В феврале текущего года Совет депутатов Ленинского округа присвоил почетные звания восьми участникам Великой Отечественной войны, проживающим в муниципалитете. Одной из них стала ветеран ВОВ Евгения Белоногова, которой исполнился 101 год.

Заместитель главы округа Татьяна Калямина навестила Евгению Владимировну и вручила ей знак «Почетный гражданин Ленинского городского округа». Татьяна Калямина отметила, что в год 80-летия Великой Победы особенно важно чествовать ветеранов и выражать им глубочайшую признательность. «Евгения Белоногова — яркий пример беззаветного служения родной стране. Ее жизненный путь вдохновляет всех нас и особенно молодое поколение», — подчеркнула заместитель главы округа.

Евгения Белоногова родилась в Ростовской области. В 1941 году, сразу после окончания школы, она отправилась на фронт. Служила в 137-м отдельном полку связи 46-й Армии, управляя полуторкой. В 1942 году перешла на должность телефонистки. В октябре 1945 года была демобилизована под Веной в звании ефрейтора. После окончания войны вышла замуж за Семена Ивановича, с которым служила в одном полку. В 1947 году поступила в нефтяной техникум в Грозном. Работала на опытном заводе ВНИИГАЗ, занимаясь приемкой ОТК. Евгения Владимировна воспитала двух сыновей и дочь.