Ветерану Борису Шарову присвоили звание почетного гражданина Балашихи

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в авиационной корпорации «Рубин» состоялась торжественная встреча с участником войны Борисом Владимировичем Шаровым. Мероприятие посетил глава городского округа Балашиха Сергей Юров, который подчеркнул важность сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов.

В ходе встречи Борису Шарову было присвоено звание «Почетного гражданина городского округа Балашиха» — почетная награда, которая по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина вручается ветеранам-фронтовикам. В Балашихе таким званием отмечены десять участников Великой Отечественной войны.

Борис Владимирович Шаров — участник боев за освобождение Минска, Вильнюса, Каунаса и штурма Кенигсберга. Он награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и другими юбилейными наградами. Победу встретил под Кенигсбергом, а после демобилизации продолжил образование и всю жизнь посвятил работе на заводе.

Встреча стала важным событием для коллектива «Рубина» и жителей Балашихи, напомнив о героизме и самоотверженности защитников Родины и подчеркнув значимость памяти о Великой Победе.