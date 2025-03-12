Ветерану Борису Гладченко во Фрязине вручили медаль к 80-летию Победы

Юбилейную награду ветеран получил из рук заместителя главы городского округа Артема Вольчака. Медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» стала данью уважения и благодарности поколению, которое выстояло в самые тяжелые годы истории страны.

Жизнь Бориса Гладченко является олицетворением мужества и стойкости. Он родился в 1939 году в Ленинграде и с раннего детства столкнулся с ужасами войны. Блокада города на Неве оставила неизгладимый след в судьбе мальчика. Вместе с матерью он оставался в осажденном городе, переживая голод, холод и постоянные бомбардировки. Лишь спустя несколько лет семье удалось выехать в Башкирию, а в 1944 году — вернуться на территорию Украины.

После войны Борис Тимофеевич окончил институт в Харькове и по распределению попал на предприятие «Исток» во Фрязине. Он прошел долгий профессиональный путь — от начальника цеха до инженера, внеся свой вклад в развитие отечественной промышленности.

Артем Вольчак выразил глубокую благодарность ветерану за его подвиг. «Ваше мужество и стойкость — пример для всех нас», — сказал он.