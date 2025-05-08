Ветерану Борису Геренроту в Подольске присвоили звание «Почетный гражданин»
Знак Почетного гражданина ветерану вручили глава Подольска Григорий Артамонов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков. Помимо этого, на подъезде установили именную табличку.
Борису Геренроту было всего 15 лет, когда началась война. Он наравне со взрослыми строил линию обороны Москвы. В 1944 году его призвали на фронт. Он воевал на 3-м Белорусском фронте и в Забайкалье.
За подвиги Бориса Александровича наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». Военную службу он закончил в 1971 году в звании полковника. Затем посвятил свою жизнь науке и образованию.
В 98 лет Борис Геренрот является доцентом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Он до сих пор делится знаниями, читает Чехова и Блока, собирает личную библиотеку.
«Борис Александрович Геренрот — человек удивительной судьбы. Его история — это не прошлое. Это живое напоминание о силе духа, долге и верности делу. Спасибо за подвиг и пример, за силу, мудрость и верность стране!» — сказал Артамонов.
Ветерана поздравили с Днем Победы и вручили ему знак Почетного гражданина, а на подъезде установили именную табличку с надписью: «Дом героя Великой Отечественной войны. Фронтовик, Почетный гражданин городского округа Подольск Геренрот Борис Александрович. Спасибо за Победу!». Рядом разбили цветники в виде красных пятиконечных звезд.