Ветерану Борису Геренроту в Подольске присвоили звание «Почетный гражданин»

Борису Геренроту было всего 15 лет, когда началась война. Он наравне со взрослыми строил линию обороны Москвы. В 1944 году его призвали на фронт. Он воевал на 3-м Белорусском фронте и в Забайкалье.

За подвиги Бориса Александровича наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». Военную службу он закончил в 1971 году в звании полковника. Затем посвятил свою жизнь науке и образованию.