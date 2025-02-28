Ветерану Борису Белому в Подольске вручили медаль к 80-летию Великой Победы

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Степановича Белого. Он поздравил его с памятной датой и вручил медаль, учрежденную президентом России в честь 80-летия Великой Победы.

Борис Степанович родился в 1927 году в Новороссийске, а в Подольске живет с 1977 года. В 1944 году он был призван на военную службу, за время которой получил медаль «За победу над Германией». Службу проходил в Иране и Мурманске. После демобилизации в 1950 году окончил мореходную школу. Его жизнь была насыщена событиями и переменами, но в итоге он выбрал Подольск своим домом.

Григорий Артамонов отметил, что жизненный путь Бориса Степановича является примером мужества, стойкости и преданности делу.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

«Война закалила его характер, а после нее он продолжал служить Родине своим трудом. Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла. Пусть каждый день приносит радость и уважение со стороны окружающих», — подчеркнул глава округа.

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