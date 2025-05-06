Ветерану Андрею Волоху присвоили звание почетного гражданина Воскресенска

Военный путь Андрея Петровича начался в 1944 году, когда он поступил в Зенитное училище. Затем продолжил обучение в Коломне на курсах оружейного мастера полка. После шести лет службы в армии он устроился работать аппаратчиком на Воскресенский химический комбинат, был старшим воспитателем общежития и директором оздоровительного лагеря «Химик». Война оставила в его памяти тяжелые воспоминания о голоде и потере отца на фронте. Сегодня Андрей Петрович окружен заботой родных и близких, а волонтеры регулярно навещают его и оказывают поддержку во всех делах.

«В очередной раз навестил одного из самых уважаемых людей городского округа Воскресенск, вручил высокую награду и сердечно поздравил с наступающим праздником Победы. В преддверии великого праздника разместили на фасаде дома, где проживает Андрей Петрович, памятную табличку, которая долгие годы будет напоминать жителям и гостям округа о славном подвиге нашего земляка и его неоценимом вкладе в Победу!», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.