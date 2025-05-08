Ветерану Андрею Волоху присвоили звание почетного гражданина Воскресенска

Андрея Волоха хорошо знают жители Воскресенска. Он долгие годы руководил оздоровительным лагерем «Химик», трудился старшим воспитателем общежития и аппаратчиком химкомбината. В 1944 курсант соединительного зенитного полка Андрей Волох учился и служил в Житомире. В 1945 году юношу отправляют на фронт, но во время погрузки эшелона случается чудо.

«Начали грузить, но почта от Сталина. Не грузить, прекратить, потому что война кончилась. Не девятого, а пятого мая. Тут словами не объяснить. Кто-то меня бережет, я не знаю», — поделился участник Великой Отечественной войны.