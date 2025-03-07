Ветерану Алевтине Евстигнеевой в Котельниках вручили медаль к 80-летию Победы

Алевтина Естигнеева родилась и выросла в деревне Соколово Ярославской области. Во время Великой Отечественной войны вместе со старшей сестрой занималась уходом за стадом овец. Закончила Ярославский педагогический институт, работала учителем биологии в Чите. В 1956 году вернулась в Ярославскую область и вышла замуж. После вместе с мужем переехала в поселок Харитоново Котласского района.

В настоящее время 93-летняя Алевтина Петровна живет со своей дочерью в Котельниках. Награда нашла ее именно там благодаря специалистам отдела по работе с населением администрации Котласского округа. Они обратились за помощью к коллегам из администрации Котельников, которые и организовали торжественное вручение медали.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» учреждена в прошлом году указом президента России Владимира Путина. На ее лицевой стороне — фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над рейхстагом. Такие награды получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.