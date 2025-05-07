Ветерану Алексею Орлову присвоили звание почетного гражданина Коломны

Сегодня в округе проживают шесть участников Великой Отечественной войны. Одному из них, 99-летнему Алексею Орлову, присвоили звание почетного гражданина Коломны.

Глава Коломны Александр Гречищев и депутат Государственной думы Никита Чаплин навестили выдающегося жителя муниципалитета и вручили ему знак «Почетный гражданин городского округа Коломна».

Алексей Орлов отправился на фронт в 1943 году после окончания девятого класса. Он служил в 139-м зенитно-артиллерийском дивизионе Северного флота на Кольском полуострове. Бойцы защищали ключевые базы: город Полярный и Мурманский порт. Туда прибывала военная техника и продукты. Алексея Орлова наградили медалью «За оборону Советского Заполярья».

После войны он окончил военно-морское политическое училище имени Жданова в Ленинграде. Уволился Алексей Орлов в звании капитана первого ранга, прослужив на Северном и Тихоокеанском флотах 40 лет, а затем вместе с семьей переехал в Коломну.

По словам Александра Гречищева, рассказы ветеранов — это бесценные воспоминания, которые позволяют ощутить гордость за страну.

«Каждый раз, беседуя с ветеранами, мы прикасаемся к живым страницам нашей общей истории. Их рассказы позволяют нам понять историю страны и почувствовать ответственность перед теми, кто сражался ради нашего будущего», — сказал он.