Ветерану Александру Шитову присвоили звание почетного гражданина Подольска

В преддверии Дня Победы первый заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай вместе с юнармейцами навестил ветерана Великой Отечественной войны Александра Шитова. В ходе встречи заместитель главы муниципалитета вручил Александру Петровичу знак Почетного гражданина Подольска.
Александр Шитов — участник Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда. Его боевой путь начался в ноябре 1942 года на Волховском фронте.
За время службы молодой санинструктор спас тысячи жизней, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии. После войны Александр Петрович посвятил себя работе в сфере здравоохранения.
Александр Мамлай выразил ветерану глубокую благодарность за героизм, пожелал крепкого здоровья и заверил, что власти округа всегда готовы оказать необходимую поддержку.
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