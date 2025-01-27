Ветеранов в Серпухове поздравили с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда

Заместители главы Серпухова вместе с сотрудниками администрации округа, депутатами и общественниками навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Они поздравили переживших блокаду Элеонору Иванову и Валентину Бакаеву с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда.

Первый заместитель главы городского округа Серпухов Олег Киселев, депутат окружного Совета Наталья Боровских, руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников и представитель Окружного управления социального развития № 17 приехали в гости к ветерану Великой Отечественной войны Элеоноре Ивановой.

Когда началась блокада Элеоноре было чуть больше трех лет. Девочка росла в большой семье: отец, мать, четверо детей и бабушка. Папа, капитан третьего ранга, служил на подлодке и погиб в 1942 году. После его смерти мама трудилась в Институте синтетического каучука. Элеонора Иванова познакомилась с будущим мужем во время его командировки в Ленинград, вскоре они переехали в Серпухов.

Замглавы муниципалитета Игорь Суровиков, депутат окружного Совета Максим Валиков, начальник территориального отдела Васильевский Николай Симаров и представитель общественного движения «Здоровое Отечество» навестили еще одного пережившего блокаду ветерана — Валентину Баканову.

Ей было почти девять лет, когда началась война. Голод в осажденном Ленинграде оказался страшнее бомбежек. Валентина Баканова и сейчас бережет каждый кусочек хлеба.

Ветеранам вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также подарки от главы Серпухова Сергея Никитенко, представителей Совета депутатов округа и общественного движения «Здоровое Отечество».