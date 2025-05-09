Ветеранов в Балашихе поздравили с Днем Победы

В преддверии 9 Мая председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Александра Золотова и Бориса Котова. Этот жест стал символом глубокой благодарности за их подвиг и вклад в Великую Победу 1945 года.

Александр Григорьевич Золотов, почетный гражданин Московской области, в годы войны защищал Москву, сражался в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции, участвовал в освобождении Польши.

После Победы он продолжил военную службу. За героизм Александр Григорьевич удостоен ордена Отечественной войны второй степени, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине» третьей степени и 20 медалей.

Борис Анатольевич Котов, почетный гражданин Балашихи, окончил Одесское военное артиллерийское училище и служил в Ленинградском и Московском военных округах. Полковник в отставке награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, медалями «За взятие Вены», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими знаками отличия.

Визит к ветеранам стал частью торжественных мероприятий в Балашихе, посвященных Дню Победы.