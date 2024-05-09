Ветеранов Солнечногорска поздравили с Днем Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:44 Ветеранов Солнечногорска поздравили с Днем Победы Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Представители администрации Солнечногорска поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. В праздничный день им вручили поздравительные адреса и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы муниципалитета Константина Михалькова.

Одной из добрых традиций празднования Дня Победы стала акция «Поющие балконы». Прямо под окнами домов, где проживают участники Великой Отечественной войны, творческие коллективы округа исполнили всем известные песни военных лет.

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«Сегодня наша страна отмечает 79-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы — наследники великого поколения, поколения победителей. Пусть история их бессмертного подвига вдохновляет нас на большие дела и укрепляет в нас чувство гордости за свою страну», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Всего в городском округе Солнечногорск проживает 387 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, из них 22 — непосредственные участники сражений с немецко-фашистскими войсками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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