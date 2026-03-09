Ветеранов поздравили с 8 Марта в Мытищах

Представители администрации навестили участниц Великой Отечественной, чтобы вручить им цветы и подарки к Международному женскому дню. Визиты состоялись 5 марта, поздравления принимали женщины, чья юность пришлась на суровые военные годы.

В числе тех, кого чествовали в этом году, — Почетные граждане округа Наталия Андреевна Беликова и Екатерина Ермолаевна Горелова. Обеим уже исполнилось по 100 лет. Война оставила неизгладимый след в их биографиях.

Наталия Андреевна в начале войны дежурила на крышах и тушила зажигательные бомбы, рыла окопы. В 1942 году ее назначили телефонисткой центрального узла связи в блокадном Ленинграде. После Победы она переехала в Мытищи и почти 30 лет проработала на комбинате «Стройпластмасс». Среди ее наград — медали за оборону Ленинграда и доблестный труд.

Екатерина Ермолаевна окончила школу радистов и служила на центральном радиоузле в Москве. Участвовала в боевых операциях на Украине и в Румынии. В мирное время трудилась в типографии и на комбинате «Мосстройпластмасс». Она награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

Слова признательности и подарки ветеранам передали от имени главы городского округа Юлии Купецкой. Цветы и теплые пожелания стали знаком благодарности за их ратный подвиг и многолетний труд.