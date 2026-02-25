Сегодня 11:18 Ветеранов МВД поздравили с Днем защитника Отечества в Красногорске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Подмосковье

Красногорск

Праздники

МВД РФ

Сотрудников органов внутренних дел в отставке навестили депутат Московской областной думы Роман Володин и начальник УМВД России по Красногорскому округу Дмитрий Богомолов. Поздравления и подарки принимали Алексей Шишкин и Анатолий Капусткин.

Алексей Шишкин начинал службу в отделе внутренних дел с рядового. Участвовал в боевых действиях в горячих точках Чечни, Дагестана, Ставрополья, освобождал заложников в Буденовске и Первомайске. Сейчас Алексей Иванович занимается воспитанием подрастающего поколения. Состоит в ветеранской организации, делится опытом с молодыми сотрудниками ОВД.

Подполковник милиции в отставке Анатолий Капусткин — бывший старший оперуполномоченный ОУР ГУМВД. В органах внутренних дел отслужил 27 лет, из них 23 в Госавтоиспекции. В 2000 году ушел на пенсию.

Для нового поколения правоохранителей ветераны — пример доблести и чести, отваги и безграничной преданности Родине и своему делу.