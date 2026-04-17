Ветеранов Министерства внутренних дел поздравили в Красногорске

В Красногорске в преддверии Дня ветеранов Министерства внутренних дел чествовали бывших сотрудников правоохранительных органов. Поздравления принимали старшина милиции в отставке Николай Капранов и капитан милиции в отставке Дмитрий Кулагин.

«В первую очередь мы приехали для того, чтобы поблагодарить за то, что вы долгие годы служили, достойно служили. И сейчас являетесь настоящей опорой для подрастающего поколения и для тех, кто соответственно, служит. […] Во многих семьях дети или внуки пошли по стопам. То есть они являются не только опорой для общества, они являются примером для своей семьи, ну и для нас в том числе. И я уверен, что благодаря таким людям общество становится лучше, чище и достойнее», — отметил Роман Володин.

В семье Капрановых поддержка и взаимное уважение стали основой почти полувекового союза — супруги вместе с 1979 года. Дмитрий Кулагин вспоминает службу как дело, которому был верен без сомнений.

«Невозможно было по-другому. Я знал, что моя работа нужна людям. И если я буду ее плохо исполнять, то грош мне цена», — поделился Дмитрий Кулагин.

Начальник Управления Министерства внутренних дел России по Красногорску Дмитрий Богомолов отметил, что опыт ветеранов остается важным примером мужества, стойкости и верности профессии.

«Основываясь на их опыт, есть желание служить дальше и молодежь обучать грамотному мастерству и прохождению службы, не терять навыки, а приобретать их», — сказал Дмитрий Богомолов.