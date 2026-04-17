Ветеранов Министерства внутренних дел поздравили в Красногорске
В Красногорске в преддверии Дня ветеранов Министерства внутренних дел чествовали бывших сотрудников правоохранительных органов. Поздравления принимали старшина милиции в отставке Николай Капранов и капитан милиции в отставке Дмитрий Кулагин.
Депутат Московской областной думы Роман Володин поблагодарил ветеранов за многолетнюю службу.
«В первую очередь мы приехали для того, чтобы поблагодарить за то, что вы долгие годы служили, достойно служили. И сейчас являетесь настоящей опорой для подрастающего поколения и для тех, кто соответственно, служит. […] Во многих семьях дети или внуки пошли по стопам. То есть они являются не только опорой для общества, они являются примером для своей семьи, ну и для нас в том числе. И я уверен, что благодаря таким людям общество становится лучше, чище и достойнее», — отметил Роман Володин.
В семье Капрановых поддержка и взаимное уважение стали основой почти полувекового союза — супруги вместе с 1979 года. Дмитрий Кулагин вспоминает службу как дело, которому был верен без сомнений.
«Невозможно было по-другому. Я знал, что моя работа нужна людям. И если я буду ее плохо исполнять, то грош мне цена», — поделился Дмитрий Кулагин.
Начальник Управления Министерства внутренних дел России по Красногорску Дмитрий Богомолов отметил, что опыт ветеранов остается важным примером мужества, стойкости и верности профессии.
«Основываясь на их опыт, есть желание служить дальше и молодежь обучать грамотному мастерству и прохождению службы, не терять навыки, а приобретать их», — сказал Дмитрий Богомолов.