Ветеранов комсомола и активистов наградили в Можайском округе

Торжественное мероприятие «Юность комсомольская моя» состоялось в Можайском КДЦ в честь 107-й годовщины со дня образования ВЛКСМ. Ветераны комсомольского движения, представители общественности и власти собрались, чтобы вспомнить яркие страницы истории и подвиги молодежи.

Праздник посетили почетные гости — заместитель главы округа Ольга Спиридонова и депутат, председатель Совета ветеранов Нина Истратова.

«Комсомол — это целая эпоха нашей страны, когда закладывались грандиозные стройки, покорялись высоты и совершались подвиги. Ваши жизненная позиция, стойкость и оптимизм — нравственный ориентир для всех нас», — обратилась к собравшимся Ольга Спиридонова.

Участников строительства Байкало-Амурской магистрали наградили благодарственными письмами Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья. Почетные грамоты вручили активистам, которые продолжают вести большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти. Среди них — депутат окружного совета Василий Овчинников и почетный гражданин Можайска Лилия Волкова.

На церемонии также отметили победителей и участников конкурса детского рисунка «Великая Отечественная война глазами внуков и правнуков», который проводил Фонд поддержки ветеранов комсомола Подмосковья. Завершился вечер выступлениями артистов и чаепитием.