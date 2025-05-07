Ветеранам Великой Отечественной войны вручили знаки почетных жителей Химок

Знаки «Почетный гражданин городского округа Химки» получили 12 героев. Всего в муниципалитете сегодня проживают 16 участников и свидетелей Великой Отечественной войны.

Глава Химок Елена Землякова поблагодарила ветеранов за мужество.

«Подвиги этих людей не описать словами. Каждая семья в России хранит воспоминания о своих героях. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны!» — сказала руководитель муниципалитета.

Званий почетных граждан удостоились: Анатолий Зелов, который служил в мотоциклетном полку и после войны около 40 лет проработал слесарем-испытателем в научно-производственном объединении «Энергомаш», Иван Андрюхин, служивший на фронте радистом и участвовавший в Курской битве, Надежда Баранова, в годы войны работавшая на автобронетанковом ремонтном заводе, и Павел Игнатенко, который в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса сорвал попытку прорыва фашистской армии.

Также знаки получили: Елена Елкина, Анатолий Щеголев, Александр Пирогов, Григорий Гожий, Александр Смирнов, Иван Медведев, Валентина Белозерова и Тамара Михина.