Ветеранам в Наро-Фоминске вручили медали к 80-летию Великой Победы

В зрительном зале Хореографической школы имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске собрались ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Их торжественно наградили юбилейными медалями, выпущенными к 80-летию Великой Победы.
Свое творчество собравшимся продемонстрировали воспитанники центральной школы искусств «Гармония». Гостей развлекала живая музыка в исполнении инструментальных коллективов, танцевальные номера, выступления вокалистов и чтецов.
Сейчас в муниципалитете проживают 12 участников Великой Отечественной войны и чуть меньше 700 ветеранов и приравненных к этой категории жителей. Это не последнее вручение памятных медалей, до наступления Дня Победы по всему округу пройдут торжественные церемонии награждения. Мероприятия организовали в разных микрорайонах Наро-Фоминска, чтобы пожилым жителям было проще добираться до мест вручения.
Увидеть больше фотографий с церемонии награждения можно по ссылке.
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