Ветеранам в Мытищах вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Депутат от партии «Единая Россия» Григорий Шаповалов в преддверии праздника приехал лично поздравить ветеранов. Он наградил героев медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Окружная администрация отметила, что медали означают не просто дань уважения. Награждение показало глубокое уважение и признание самопожертвования, героизма и бесконечной преданности нашей Родине.

«Одни ковали победу на полях сражений, рискуя своей жизнью, а другие, не жалея сил, трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Их жизненные подвиги навсегда останутся в нашей памяти и сердцах», — отметил депутат совета городского округа Мытищи Григорий Шаповалов.

Около 20 тысяч ветеранов Подмосковья получат единовременные выплаты от 40 до 70 тысяч рублей к юбилею Великой Победы. А федеральная выплата составит от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от льготной категории ветерана.