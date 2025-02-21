Ветеранам в Котельниках вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Анне Соколовой было всего 10 лет, когда немцы напали на Советский Союз. Маленькая девочка видела все ужасы фашизма, постоянно жила в страхе от бомбежек и обстрелов. Всю Великую Отечественную Анна Александровна прожила в Брянске.

«Я помню все страхи, которые были. Наш город, нашу область бомбардировали с первых дней. Мы сидели в подвалах, не выходили, были голодные», — поделилась ветеран.