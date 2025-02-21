Ветеранам в Котельниках вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Вручение памятных наград прошло в музее локальных войн «Связь поколений». За чашкой горячего чая ветераны вспоминали военные годы.
Анне Соколовой было всего 10 лет, когда немцы напали на Советский Союз. Маленькая девочка видела все ужасы фашизма, постоянно жила в страхе от бомбежек и обстрелов. Всю Великую Отечественную Анна Александровна прожила в Брянске.
«Я помню все страхи, которые были. Наш город, нашу область бомбардировали с первых дней. Мы сидели в подвалах, не выходили, были голодные», — поделилась ветеран.
В Котельниках насчитывается всего 38 ветеранов. На данный момент вручили девять медалей.
«Памятные медали — это наша благодарность дорогим ветеранам, то немногое, что мы можем для них сделать. Всех их помним, знаем, помогаем. На 9 мая планируем сюрприз, будем их поздравлять», — рассказал глава округа Михаил Соболев.
Награды «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам по указу президента России Владимира Путина.
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