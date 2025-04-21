Ветеранам МВД в Красногорске вручили подарки к профессиональному празднику

В городском округе Красногорск проживают 90 ветеранов Министерства внутренних дел. Депутат Мособлдумы Роман Володин, начальник муниципального Управления МВД Дмитрий Богомолов и председатель местного Совета ветеранов органов внутренних дел Николай Кучаев поздравили работников силовых структур с профессиональным праздником и вручили им подарки.

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел России ежегодно отмечают 17 апреля. Вручение подарков работникам силовых структур также приурочили к наступающему 80-летию Дня Победы.

Первым гостей встретил полковник милиции в отставке Анатолий Бречко. Он родился 19 июня 1949 года в Белоруссии. Отслужив в воинской части в Нахабино, поступил на службу в органы внутренних дел. Анатолий Бречко 16 лет трудился участковым уполномоченным милиции. В 2006 году он вышел на заслуженную пенсию в звании заместителя начальника Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Красногорск. Сегодня Анатолий Бречко — заместитель председателя Совета ветеранов управления. Ветерана силовых структур за время службы наградили многочисленными ведомственными медалями и почетными грамотами.

Еще одного специалиста отметили в этот день — майора милиции в отставке Веру Передерий. Она ранее занимала должность заместителя начальника уголовного розыска Красногорского отдела внутренних дел. В 1997 году, после выхода на пенсию, Вера Передерий стала секретарем в Совете ветеранов местного Управления Министерства внутренних дел России.

«Когда нужна помощь, я всегда готова ее оказать. В преддверии 80-летия Победы наверняка потребуются дружинники», — сказала она.

Старший лейтенант милиции в отставке Викор Костиков родился в 1937 году. Отслужив в Советской Армии, в 1964 году он поступил в милицию в Ростовской области. А в 1971 году Викор Костиков вернулся в родной Красногорск. Там он служил в патрульно-постовой службе, а затем его перевели на должность дежурного Нахабинского отдела милиции. За трудовые заслуги Виктора Костикова удостоили различных ведомственных наград. После выхода на заслуженный отдых в 1986 году он активно участвует в работе ветеранской организации.

По словам начальника Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Красногорск Дмитрия Богомолова, в муниципалитете регулярно проводят встречи с ветеранами, чтобы выразить им признательность и поздравить с праздниками. Депутат Московской областной думы Роман Володин отметил, что такие мероприятия вызывают чувство особой гордости.

«Каждый из ветеранов внес неоценимый личный вклад в поддержание правопорядка. Для нас они — пример не только как сотрудники, но и как люди, прошедшие достойный жизненный путь, отдавшие службе более десяти, двадцати, а то и тридцати лет», — отметил Роман Володин.