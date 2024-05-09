Ветеранам Донецка доставили подарки из Подмосковья к 9 Мая | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 14:53 Ветеранам Донецка доставили подарки из Подмосковья к 9 Мая

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Волонтеры Московской области привезли подарки ветеранам в Макеевку. Участникам Великой Отечественной и детям войны вручили бытовую технику и теплые пледы.

Министерство социального развития Подмосковья и представители Фонда капитального ремонта региона закупили теплые пледы, мультиварки, хлебопечки, стиральные машины и другую бытовую технику. Все эти подарки вручили ветеранам Макеевки.

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Волонтеры пожелали ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

«Спасибо большое!» — поблагодарила одна из женщин, получившая подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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