Ветерана ВОВ поздравили с 99-летием в Дзержинском

Григорий Александрович родился 28 августа 1927 года, в армию его призвали в августе 1944 года. В 1945 году в ночь с 8 на 9 августа с отрядом перешел границу и вошел в Маньчжурию. Пехотинцем участвовал в боевых действиях на Первом Дальневосточном фронте до сентября, в декабре его отправили в поселок Славянка. Служил на Востоке до 1951 года.

В мирное время работал в Омске на авиационном заводе сначала токарем, затем 30 лет — мастером. Школу и техникум оканчивал одновременно с работой. В 2014 году переехал в Дзержинский, в 2015 году принял участие в параде Победы на Красной площади.

Награжден медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда» и юбилейными наградами.

«Каждая встреча с ветераном — это настоящий урок истории. У нас есть возможность „из первых рук“ узнать о событиях Второй мировой. А главное — лично выразить слова благодарности ветерану за его героическое прошлое», — рассказала руководитель местного отделения «Волонтеров Победы» Тамара Лежнева.