Ветерана войны Николая Воротилина в Красногорске поздравили с 9 Мая

Почетному гражданину Красногорска скоро исполнится 101 год. С наступающим Днем Победы его приехали поздравить заместитель председателя Правительства Московской области Владислав Мурашов и первый замглавы Красногорска Наталья Тимошина.

За чашкой чая Николай Кузьмич вспомнил военные годы и как попал на фронт в 1942-м. Он служил под Сталинградом в составе второй Гвардейской минометной дивизии. Рисковал жизнью на Прибалтийском и Белорусском фронтах. Теперь это история не только личная, но и всей страны.

Ранее депутат Мособлдумы Роман Володин, начальник управления внутренних дел по Красногорску Дмитрий Богомолов и глава фракции «Единой России» в совете депутатов Богдан Андриянов навестили ветеранов Великой Отечественной войны Ксенофонта Зуева, Николая Воротилина и Василия Коренева и поздравили с наступающим праздником.

Всем трем ветеранам недавно было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Красногорск», а на их домах появились именные информационные доски.