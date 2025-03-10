Ветерана войны Анастасию Романову поздравили с 8 Марта в Лосино-Петровском

Члены местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский и Молодежного центра «Движение», а также «Волонтеры Победы» к Международному женскому дню организовали праздничный концерт. Они вручили подарок ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Романовой.

Торжественное мероприятие прошло в сельском поселении деревни Корпуса в Лосино-Петровском, его организовали в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Артисты Дома культуры «Созвездие» выступили перед собравшимися с яркими номерами. Людмила Шклярова и Зоя Кожевникова исполнили знакомые всем трогательные песни. Зрители услышали стихи поэтессы Елены Питаковой о весне, любви и мужестве. Поэт и музыкант Игорь Шаров подготовил для гостей праздника лирическое поздравление.

Волонтеры и члены местного отделения партии «Единая Россия» поздравили ветерана Анастасию Романову с 8 Марта и вручили ей памятный подарок.

«Каждый из нас несет в сердце частичку весны, и именно благодаря таким людям, как Анастасия, мы можем наслаждаться этой красотой», — поделилась куратор партийного проекта «Женское Движение Единой России» Вера Алексеева.

Отметили на мероприятии и старейшего члена партии «Единая Россия» Галину Кашаеву. Она активно участвует в общественной жизни городского оруга Лосино-Петровский.

«Мы гордимся тем, что можем быть рядом с вами, нашими ветеранами, и от всей души поздравляем с праздником весны!» — подчеркнула куратор партийного проекта «Старшее поколение» Валентина Тропанец.