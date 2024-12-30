Ветерана Великой Отечественной войны в Можайске поздравили с Новым годом

Клавдия Леонтьевна Ровинская полна сил и с радостью встретила гостей. Глава округа поздравил ее с праздником, пожелал сохранить душевный настрой и быть примером для близких и жителей Можайска.

«Вы проявили мужество и стойкость, преодолевая все тяготы и испытания военных и послевоенных лет. Ваш оптимизм и любовь к жизни служат источником вдохновения. Ваше отношение к жизни — пример того, как важно смело принимать вызовы судьбы и находить в себе силы для их преодоления», — сказал Денис Мордвинцев.

Клавдия Леонтьевна ушла на фронт тайком от родителей в апреле 1942 года. Тогда ей было 17 лет. Она воевала в 618-м отдельном батальоне связи четвертого армейского корпуса ПВО в должности командира отделения телеграфистов. Именно это подразделение обеспечивало связь между командными пунктами весной и летом 1943 года на Воронежском фронте в районе Курска.

Клавдия Ровинская принимала участие в освобождении Киева в ноябре 1943 года. Она получила серьезное ранение и долгое время провела в госпитале. Клавдия вернулась домой после Победы в мае 1945 года. За боевые заслуги молодая девушка получила медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».