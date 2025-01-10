Ветерана Великой Отечественной войны в Дмитрове поздравили с Новым годом

Дмитровские члены «Единой России» поздравили ветеранов с праздниками в рамках акции «С Новым Годом, ветеран!» и партийных проектов «Историческая память» и «Старшее поколение». Почетных жителей навестили председатель Совета депутатов Михаил Зернов, сторонник партии Алла Брысина и член «Молодой Гвардии» Мария Кошкарова.

Партийцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виталия Михайловича Хомякова.

«Очень радостно видеть Виталия Михайловича в добром здравии, иметь возможность лично поздравить с Новым годом, вручить подарки и выразить нашу искреннюю признательность за его мужество и героизм. Такие встречи поднимают дух не только ветеранов, но и молодежи, позволяя им осознать важность исторической памяти и уважения к тем, кто защищал нашу страну», — сказал член фракции «Единая Россия» Михаил Зернов.

Виталий Хомяков родился 10 августа 1926 года в Тюменской области. В годы войны воевал на 2-м Белорусском фронте в звании старшего сержанта. Виталий Михайлович дошел до Берлина, награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина» и «За взятие Будапешта».

«Они самоотверженно сражались за свободу и наше будущее. На таких людей, как наши ветераны, нужно равняться молодому поколению. Учиться у них, прислушиваться к ним и обязательно помогать!» — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.