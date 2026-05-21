Ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 95-летием в Мытищах

Ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Мытищ Николая Степановича Савостенка поздравили с 95-летним юбилеем 20 мая. Поздравления и подарок передали от имени главы округа Юлии Купецкой.

В 1941 году Николай Степанович учился в пятом классе. С началом войны десятилетний мальчик стал «сыном полка» в партизанском отряде имени Чапаева. До 1943 года он защищал родную Брянскую область, ходил в разведку. Ветеран хорошо помнит освобождение Брянска и то, как их партизанский отряд встречали с цветами.

«Участники и ветераны Великой Отечественной войны — это живая память о героизме наших предков, о единстве народов перед лицом смертельной угрозы», — подчеркивала глава Мытищ Юлия Купецкая.

Николай Степанович — образец мужества и подлинной преданности Родине. В юбилейный день рождения ветерана поблагодарили за подаренный мир, вручили цветы и подарок.