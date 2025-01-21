Ветерана в Балашихе поздравили с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов поздравил с годовщиной прорыва блокады Ленинграда ветерана в Балашихе Галину Клюкину. Она была ребенком, когда крупнейший город Советского Союза настигла тяжелая участь.

Галине Васильевне было всего пять лет, когда немецко-фашистские войска взяли Ленинград в кольцо. Ее мама работала на Кировском заводе, изготавливала и ремонтировали танки. Девочка часто оставалась дома одна. Ее жизнь дважды спасали школьники, которые дежурили по городу в составе боевых отрядов.

Галина Васильевна в настоящее время возглавляет общественную организацию участников обороны и жителей блокадного Ленинграда. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов навестил ветерана и поздравил ее.

«Подвиги блокадников очень важны для нашей страны. С Галиной Васильевной мы знакомы давно. Приятно, что есть реальные носители тех воспоминаний, они могут поделиться с нами. Отдать дань уважения таким людям очень важно», — сказал Тарас Ефимов.

Галина Клюкина инициировала открытие музея «Блокада Ленинграда» в школе № 29. Она передала туда экспонаты и исторические книги. Ее воспоминания также записаны в виртуальном музее «Герои Победы».

«Я уже более 20 лет занимаюсь блокадным движением. Несмотря на проблемы со здоровьем, я продолжаю вести общественную работу, но уже через интернет. Мне приятно, что блокадников не забывают, поздравляют с праздниками. Недавно меня наградили медалью за высокие достижения в развитии военной истории от имени Сергея Шойгу», — сказала Галина Клюкина.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Это была самая продолжительная битва в ходе Великой Отечественной войны. По различным оценкам погибли от 600 до 1,5 миллиона мирных граждан. Советская армия прорвала кольцо 18 января 1943 года. Днем окончательного снятия считается Ленинградско-Новгородская операция, которая прошла 27 января 1944 года — в наше время это День воинской славы России.

Более 350 тысяч солдат представили к наградам. Героями Советского Союза стали 226 военных, медалью «За оборону Ленинграда» удостоены около 1,5 миллионов человек. Ленинград награжден орденом Ленина за стойкость, мужество и невиданный героизм 20 января 1945 года, а 8 мая 1965 года он стал Городом-Героем.