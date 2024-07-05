Ветерана труда Марию Соколову поздравили с юбилеем в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Юбилей отпраздновала жительница городского округа Воскресенск Мария Сергеевна Соколова. К 90-летию она получила поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Пенсионерку поздравила с юбилеем заместитель главы городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Ксения Архипова. Она передала подарки от губернатора региона.

Мария Сергеевна родилась в поселке имени Цюрупы. Работала портнихой: шила на дому и трудилась на ткацкой фабрике. С мужем познакомилась в школе, позднее работала с ним на одном предприятии. Мария Сергеевна встретила свой 90-й день рождения в кругу родных и близких.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кир Стармер. Что известно о новом премьер-министре Великобритании

Россию назовут главной угрозой. Зачем саммиту НАТО разгонять этот миф

Деликатный вопрос. Могут ли в России навсегда запретить никабы

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Неуловимые «Кинжалы». Главное об уникальном гиперзвуковом оружии России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте