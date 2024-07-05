Ветерана труда Марию Соколову поздравили с юбилеем в Воскресенске

Юбилей отпраздновала жительница городского округа Воскресенск Мария Сергеевна Соколова. К 90-летию она получила поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Пенсионерку поздравила с юбилеем заместитель главы городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Ксения Архипова. Она передала подарки от губернатора региона.
Мария Сергеевна родилась в поселке имени Цюрупы. Работала портнихой: шила на дому и трудилась на ткацкой фабрике. С мужем познакомилась в школе, позднее работала с ним на одном предприятии. Мария Сергеевна встретила свой 90-й день рождения в кругу родных и близких.