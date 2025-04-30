Ветерана труда Аллу Зубатову поздравили с 1 Мая в Воскресенске

В преддверии праздника Весны и Труда, который отмечается в России 1 мая, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в окружном совете Сергей Слепов навестил на рабочем месте ветерана труда Аллу Зубатову. Поздравление прошло в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

Врач-терапевт Алла Зубатова работает на территории Воскресенской областной больницы с 1977 года. Сергей Слепов поздравил ветерана труда, вручил ей подарок и поблагодарил за труд и стремление сделать родной край лучше. «Пусть весна заряжает радостью и оптимизмом, дарит силы для новых свершений на благо нашего округа, региона и всей страны», — пожелал депутат.

Сергей Слепов отметил, что Воскресенск является округом с высоким трудовым потенциалом и значимыми достижениями в различных сферах жизни. Особенно высок в муниципалитете уровень медицины, в чем огромная заслуга сотрудников областной больницы.

Напомним, что проект «Единой России» призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества.