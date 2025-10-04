Ветерана СВО трудоустроили водителем в филиал Мострансавто в Люберцах

Ветеран специальной военной операции Павел Буцких будет работать водителем на маршруте № 1064 в филиале Мострансавто «МАП № 1». По словам бойца, травма не помешает ему уверенно управлять современным низкопольным автобусом с автоматической коробкой передач.

С трудоустройством ветерана поздравили глава городского округа Люберцы Владимир Волков и генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

«Для нас большая честь принять в команду героя России. Мы гордимся, что защитник Отечества теперь наш коллега. Хочу подчеркнуть, что это только первый шаг. Мострансавто — большое предприятие с вакансиями в разных сферах, и мы будем рады видеть у себя других ветеранов. Отдельная благодарность администрации Люберец, Министерству соцразвития и фонду „Защитники Отечества“ за активную помощь», — отметил Андрей Майоров.

В Люберцах ведется комплексная работа по адаптации и трудоустройству ветеранов СВО по поручению президента Владимира Путина и губернатора Андрея Воробьева.

«В 12 крупнейших предприятиях округа бойцам предложено более 100 вакансий. Мы совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области регулярно проводим ярмарки трудоустройства, организовываем ознакомительные экскурсии на производства. И одним из самых активных участников этой важной работы является МАП № 1 г. Люберцы», — сообщил глава округа Владимир Волков.

По словам Павла Буцких, травма нисколько не мешает уверенно управлять современным низкопольным автобусом, оборудованным автоматической коробкой передач. Глава Люберец Владимир Волков пожелал ему успехов и поблагодарил руководство Мострансавто за сотрудничество.