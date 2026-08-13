Ветерана строительной отрасли поздравили с 80-летием в Можайске

Мария Ильинична — личность с уникальной биографией, которая внесла большой вклад в развитие муниципалитета. Более 40 лет она проработала в строительных организациях, пройдя путь до высококвалифицированного бригадира. За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», а профессионализм и самоотдача отмечены орденом Трудовой Славы.

После выхода на пенсию Мария Ильинична еще 18 лет посвятила работе в Уваровском детском доме. Также женщина является Заслуженным донором России — она 66 раз сдавала кровь, спасая жизни множества людей.

Нина Истратова вручила ей цветы и подарки, поблагодарив за преданность родному краю и пожелав крепкого здоровья. Она отметила, что трудовой путь Марии Ильиничны — это пример беззаветного служения профессии и людям.

Сейчас женщина окружена заботой семьи: у нее есть сын, который живет в Санкт-Петербурге и ежегодно приезжает поздравить маму с днем рождения, а также внук и правнук.