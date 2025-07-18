Ветерана пожарной охраны в Химках поздравили с профессиональным праздником

В честь профессионального праздника сотрудников надзорной службы МЧС в Химках поздравили ветерана отдела Дмитрия Гайденко. За годы службы он прошел путь от инспектора до руководителя и передал профессиональную эстафету сыну.

В 2025 году Государственному пожарному надзору МЧС России исполнилось 98 лет. По этому случаю сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Химки поздравили ветерана службы Дмитрия Гайденко. Он посвятил пожарной охране свыше 35 лет. В своей карьере специалист прошел все ступени — от рядового инспектора до начальника химкинского подразделения. Сегодня дело отца продолжает сын Артем: он учится на втором курсе Академии государственной противопожарной службы и проходит практику в том же отделе.

«Сложно бывает вникнуть в особенности объекта, если речь, например, о нефтяном объекте — нужно знать технологический процесс, особенности используемых веществ и материалов, требования всех нормативных документов. В таком случае нужно детально изучить объект, вплоть до мельчайших тонкостей», — рассказал ветеран службы Дмитрий Гайденко.

По данным МЧС России, в структуре Государственной противопожарной службы сегодня трудятся около 220 тысяч человек. Ежегодно специалисты совершают порядка двух миллионов выездов и проводят десятки тысяч профилактических мероприятий.