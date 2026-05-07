Ветерана Николая Цветкова поздравили с Днем Победы в Люберцах

Общение прошло по видеосвязи, в нем принял участие житель поселка Томилино городского округа Люберцы Николай Васильевич Цветков.

Лидия Антонова подчеркнула значение таких встреч.

«День Победы остается главным праздником для каждой семьи. За ним стоят судьбы людей, которые прошли через тяжелые испытания. Николай Васильевич с детства оказался в партизанском отряде и сегодня продолжает делиться своим опытом с молодежью», — сказала она.

Николай Цветков рассказал о своем военном пути и послевоенной службе. Он участвовал в Великой Отечественной войне с 11 лет, позже служил в Советской армии и сейчас носит звание полковника в отставке.

«Для меня День Победы — самый главный праздник. Спасибо, что не забываете нас. Хочу пожелать всем мирного неба. Я хочу, чтобы ребята, которые сейчас на СВО, воевали так же, как наше поколение. Мы защищали страну, не жалея сил. Уверен, Победа снова будет за нами», — отметил он.

Ветеран также поблагодарил за внимание и выразил надежду на новую встречу в следующем году в преддверии Дня Победы.