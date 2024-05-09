Ветерана из Балашихи Василия Голоктюка поздравили с Днем Победы | 360°

09 мая 2024, 19:25
Ветерана из Балашихи Василия Голоктюка поздравили с Днем Победы
Ветерана Великой Отечественной войны Василия Голоктюка поздравили с Днем Победы. Подарки передал первый заместитель главы округа Сергей Лукичев.
Василию Голотюку было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. В годы сражений он помогал советским подпольщикам на Украине. По ночам Василий расклеивал листовки с новостями с фронта, был связным.
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После Великой Отечественной войны Василий Голоктюк окончил Военно-воздушную академию заочно. В Главном штабе войск противовоздушной обороны дошел до звания полковника.
Сергей Лукичев поздравил ветерана с праздником, поблагодарил за Победу и пожелал крепкого здоровья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.
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