Ветерана из Балашихи Василия Голоктюка поздравили с Днем Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:25 Ветерана из Балашихи Василия Голоктюка поздравили с Днем Победы Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ветерана Великой Отечественной войны Василия Голоктюка поздравили с Днем Победы. Подарки передал первый заместитель главы округа Сергей Лукичев.

Василию Голотюку было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. В годы сражений он помогал советским подпольщикам на Украине. По ночам Василий расклеивал листовки с новостями с фронта, был связным.

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После Великой Отечественной войны Василий Голоктюк окончил Военно-воздушную академию заочно. В Главном штабе войск противовоздушной обороны дошел до звания полковника.

Сергей Лукичев поздравил ветерана с праздником, поблагодарил за Победу и пожелал крепкого здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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