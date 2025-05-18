Ветерана Ивана Шестопалова в Подольске поздравили с Днем Балтийского флота

В Подольске поздравили с Днем Балтийского флота ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шестопалова. Ему было всего 14 лет, когда началась война, а на фронт призвали в 17 лет.

Иван Шестопалов семь лет служил на тральщике — специальном корабле, предназначенном для поиска и обезвреживания морских мин. Эта была одна из самых опасных специальностей.

После демобилизации ветеран связал свою жизнь с Подольском. Он начинал на машиностроительном заводе имени Орджоникидзе, а затем трудоустроился на автотранспортное предприятие.

За проявленное мужество и самоотверженность в годы войны, добросовестный труд в мирное время ветеран удостоен множества наград. Одной из самых значимых стала медаль «За победу над Германией».

День Балтийского флота отмечается в России 18 мая. Праздник установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России в 1996 году. Дату выбрали по случаю победы российского флота в Северной войне. В этот день в 1703 году гребная лодочная флотилия под командованием Петра I захватила участье Невы.