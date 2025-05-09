Ветерана Анастасию Толоконникову в Можайске поздравили с Днем Победы

Глава муниципалитета Денис Мордвинцев, представители общественности и муниципальные депутаты поздравили участницу Ржевской битвы Анастасию Толоконникову с Днем Победы. Ранее на подъезде ее дома установили именную табличку в рамках федерального проекта.

Анастасия Толоконникова летом и осенью 1942 года участвовала в Ржевско-Сычевской операции, которую потом назвали «Ржевская мясорубка». В 16 лет она работала санитаркой и помогала раненым бойцам под шквальным огнем.

После она принимала участие в «Огненной дуге» — контрнаступлении частей Западной фронта под Сухиничами зимой 1943 года. На протяжении шести месяцев Анастасия Толоконникова эвакуировала раненых.

В августе 1943 года девушка была тяжело ранено в голову. Ее экстренно госпитализировали в Брянск, провели тяжелую операцию. Она лежала в коме. Однако юная Анастасия, когда пришли в сознание, отказалась уйти в тыл и продолжила службу, став посыльной штаба дивизии. Она доставляла важные пакеты на линию фронта.

За героизм Анастасию Яковлевну удостоили высоких государственных наград, в том числе орденами Отечественной войны I и II степеней и медалями, включая награду за освобождение Беларуси.